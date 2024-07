Just Transition Platform, la prof. Angela Dibenedetto nominata Working Group Ambassador

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Questo riconoscimento scaturisce dall’impegno e dalle attività svolte nei Just Transition Platform Working Groups. I Gruppi di Lavoro della JTP hanno l’obiettivo di contribuire al processo di transizione di tutte Regioni coinvolte nel Just Transition Fund. I Gruppi di Lavoro sono un forum per lo scambio di informazione e la elaborazione di strategie per la gestione ottimale delle sfide condivise dalle parti interessate coinvolte nel processo di transizione. Nell’ambito di questa attività la Prof. Dibenedetto è stata co-autore con il Prof. Michele Aresta, CIRCC e IC2R, di uno Scoping Paper dal titolo “Towards a carbon cyclic economy for chemicals and fuels” all’interno di un Implementation Plan organizzato in diverse azioni. Questa attività è stata promossa dal Directorate della Division Regions della UE. Il testo è in fase di pubblicazione sul sito della Division Regions della UE. Esso discute la necessità di utilizzare carbonio nell’Industria Chimica e la sostituzione di carbon fossile con fonti alternative: Waste plastics, Biomass e CO2. Il WG della JTP è stato rinnovato ed il CIRCC è stato selezionato come organizzazione che parteciperà alle attività del First Circle per la elaborazione di nuove Best Practices e per i contatti con Stakeholders.