Il Kursaal Santalucia nella rete dei Poli biblio-museali della Puglia: "Sarà modello per la regione"

Lo storico teatro barese Kursaal Santalucia rientrerà a pieno titolo nell'ambito della rete integrata dei poli Biblio-Museali regionali: lo ha deciso la Giunta pugliese che ha approvato le "linee guida per la valorizzazione, l’uso e la gestione a regime del complesso immobiliare di proprietà regionale" che si trova sul lungomare di Bari.

Analogamente ai Poli Biblio-Museali provinciali a diretta gestione regionale, il Kursaal Santalucia, si legge in una nota della Regione, "dovrà rappresentare un modello paradigmatico delle strategie e delle politiche culturali regionali che, senza perseguire fini di lucro ed entrare in concorrenza con gli esercenti privati, assicuri piuttosto la costante sinergia tra Pubblico e Privato, la ricerca e lo sviluppo di nuovi linguaggi e forme di espressione, l’innovazione, l’inclusione e la coesione sociale contro le tante forme di povertà educativa, la formazione e l’audience development/engagement per stimolare, implementare, qualificare non solo l’offerta, ma anche la domanda culturale, soprattutto da parte dei nuovi pubblici".

Il Kursaal, dunque, conserverà "una gestione pubblica, attraverso una governance caratterizzata da una regia strategica da parte delle competenti strutture di Regione Puglia, con il supporto sul piano della programmazione artistica e culturale degli Enti partecipati competenti, a partire dal Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, e l’affidamento sul mercato dei servizi tecnico-operativi e di facility management necessari per la manutenzione dell’immobile e per il regolare svolgimento delle attività programmate" conclude la Regione.