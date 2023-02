L'agenzia pugliese “Rinaldi events” premiata all’Italian Wedding Awards nella notte degli oscar del mondo dei matrimoni

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Il pugliese Nico Rinaldi, con la sua agenzia Rinaldi Events, si è aggiudicato il premio per la categoria “Musica e Intrattenimento” all’Italian Wedding Awards. Un riconoscimento a livello nazionale nel settore Wedding, nato dall’idea di Camelia Lambru e Mariangela Savonarota, per valorizzare il Made in Italy, il Turismo ed il Destination Wedding. I criteri di valutazione sono stati numerosi: dal sito aziendale ai profili social media, alle recensioni degli sposi, fino a prove tecniche proposte dagli stessi giudici. Obiettivo del premio è dare visibilità all’eccellenza dei servizi offerti dalle aziende del settore nuziale in tutt’Italia e mettere in risalto il lavoro svolto da quanti si impegnano con entusiasmo in un settore che ha risentito fortemente della forte crisi causata dal COVID-19 e che ora si sta rialzando. La serata di premiazione, che si è svolta recentemente nell’incantevole location del Mec Hotel di Paestum, si è rivelata anche un’occasione imperdibile per gli esperti di settore per conoscere tutte le tendenze del momento: decorazioni floreali, luci, allestimenti, novità e curiosità alla presenza di wedding planner di fama internazionale. Nella notte degli Oscar del mondo del matrimoni i migliori professionisti e operatori, selezionati per ogni regione, sono stati valutati da una Giuria tecnica nazionale ed internazionale e una Giuria stampa. Fondamentali sono state anche le preferenze espresse dagli sposi e dai fornitori. Non sono mancati i riconoscimenti per la nostra regione, infatti l’evento, da poco concluso, ha premiato la Puglia per la categoria musica e intrattenimento, identificando in Rinaldi Events un riferimento di standard elevato. Un premio meritato per tutto il lavoro e l’impegno dimostrato, la serietà, l’affidabilità e la professionalità che hanno permesso di dare voce ai sogni e ai desideri delle tante coppie che si sono affidate alla loro esperienza. Un riconoscimento che conferma anche il trend del momento. Negli ultimi anni, infatti, nella nostra terra il wedding sta facendo passi da gigante, merito della Regione Puglia che lo ha inserito nelle misure strategiche, facendo scoprire e valorizzando il territorio e la sua bellezza, grazie anche al turismo, al comparto dell’Apulian Film Commission e agli addetti ai lavori che si impegnano ogni giorno a migliorare la qualità dei servizi. Grande la soddisfazione di Nico Rinaldi, da oltre 10 anni punto di riferimento per la direzione artistica di matrimoni ed eventi aziendali e privati. Il suo tratto distintivo è la vasta offerta di progetti musicali personalizzati e un ampio ventaglio di artisti di calibro nazionale e internazionale: “Ringrazio di cuore chi ci ha sempre sostenuto in questi anni – wedding planners, fornitori, sposi – e in particolare gli artisti che sposano la mia idea di evento in termini di professionalità, serietà ed energia. Questo nuovo anno si apre con gioia per noi che crediamo nel valore della bellezza: siamo pronti per nuove sfide nella nostra amata Puglia, terra che ‘sposiamo’ tutte le volte che organizziamo eventi che ne esaltano i colori, le sfumature, la poesia.”