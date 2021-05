'L'arcobaleno dei ragazzi', a Triggiano un nuova targa per il Centro Diurno Socio Educativo gestito dalla cooperativa Soleluna

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Venerdì, 7 maggio, è stata inaugurata alla presenza del sindaco Antonio Donatelli, dell’Assessore ai Servizi Sociali Anna Maria Campobasso, dell’Assisteste Sociale Teresa Neglia e del presidente della Cooperativa Soleluna, Dott.Giovanni Barnaba, la nuova targa all’esterno del Centro Diurno Socio Educativo di Triggiano. Con il subentro della Cooperativa SoleLuna nel dicembre 2018, su idea del Presidente, Giovanni Barnaba, desideroso fin dal principio di connotare meglio quello che veniva chiamato comunemente “Centro Sociale Minori”, è iniziato il contest “Trova un nome al tuo Centro!”: tutti i ragazzi frequentati il Centro Socio Educativo Diurno del Comune di Triggiano, sono stati così “sfidati” dagli operatori a trovare un nome ed un logo per il Centro e che potesse dare una rappresentazione delle emozioni che provano, quando vivono quello spazio. I vincitori del contest sono stati tutti i ragazzi, in quanto sono stati raccolti ed inseriti dei particolari tratti da ciascun disegno; mentre per il nome, su votazione di ragazzi ed operatori, ha vinto Stefania Colella con il suo “L’Arcobaleno dei Ragazzi” in quanto, oltre al bel nome, ha dato una significativa ed emozionante motivazione allo stesso, adducendo che: “Dopo ogni temporale c’è sempre un colorato arcobaleno, soprattutto per noi ragazzi!”… Poteva trionfare un significato migliore?? Approvato dalla dott.ssa Teresa Neglia (Responsabile Unico del Procedimento) appena prima che esplodesse la pandemia in atto, si è dovuto attendere un po’ prima di riuscire a portare a termine il progetto con l’effettiva realizzazione della targa da affiggere ma, finalmente, ci siamo riusciti e siamo davvero orgogliosi di aver dato finalmente una identità al Centro!