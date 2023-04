L'Asd The Studio di Bari e Breathing Art Company insieme a dico no alla droga puglia per la prevenzione alle droghe

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Continuano gli incontri con i giovani baresi finalizzati all'informazione sui reali effetti delle sostanze stupefacenti; questa volta non tra i banchi di scuola ma presso il Centro Diurno Abracadabra, che ha accolto l’iniziativa. Nei giorni scorsi, in sinergia con la Scuola di Danza ASD The Studio di Bari e Breathin Art Company, la Presidente dell’associazione Dico NO alla droga Puglia, l’Avv. Barbara Fortunato, ha tenuto una conferenza di prevenzione alle sostanze stupefacenti informando i ragazzi del centro sui reali effetti sia a livello fisico sia a livello psichico. Nel corso dell'incontro i ragazzi hanno ricevuto informazioni sulle conseguenze sociali e i reati connessi all’uso e allo spaccio di droghe; i volontari, inoltre, hanno dstribuito materiale informativo. I giovani, molto interessati all’attività, hanno richiesto ulteriori opuscoli informativi gratuiti, così da poterli condividere con amici e conoscenti. Il Presidente dell’associazione, l’Avvocato Barbara Fortunato, sostiene che: “L’arma più efficace nella guerra contro le droghe è l’istruzione”, come scrisse l’umanitario L. Ron Hubbard. Per questo da anni l’associazione organizza, negli istituti di istruzione, eventi sportivi, fiere ed altri momenti di incontro, così da informare giovani, genitori e insegnanti sulle reali conseguenze dell’abuso delle sostanze stupefacenti. Le attività, quindi, continueranno nelle prossime settimane. Ufficio Stampa Dico NO alla droga Puglia Avv. Barbara Fortunato Tel: 347.702.3651 Email: noalladrogapuglia@gmail.com