L'associazione 2hands Organization di Molfetta lancia la campagna nazionale “Operations adriatic heroes”

L’Associazione 2hands Organization nasce nel 2018 a Molfetta, in provincia di Bari, da un gruppo di giovani volontari dai 18 ai 21 anni con l'obiettivo di risolvere il problema dei rifiuti e dell'inquinamento della propria terra, diventando nel giro di un anno un punto di riferimento della città. Nel 2020 l’Associazione riesce ad aprire altre due sedi, a Giovinazzo e Ancona, coinvolgendo tantissimi altri volontari nella bonifica delle cale della riviera del Conero, le spiagge e l’agro del nord barese. Il 2021 rappresenta l'anno della crescita esponenziale, con un totale di 9 sedi operanti in Italia con le quali portare avanti sempre più progetti innovativi, per sensibilizzare sulle tematiche ambientali e cambiare le comunità. Operation Adriatic Heroes è una campagna nazionale con la quale l'Associazione punta a combattere l'inquinamento dei mari, agendo tramite le sinergie tra persone, associazioni di volontariato e la tecnologia a disposizione: l'obiettivo è raccogliere almeno 20.000 kg di rifiuti dal mare e dalle coste durante il 2021, effettuando almeno 70 interventi di clean-up sul Mar Adriatico. Attualmente il progetto è protagonista di una campagna di crowdfunding su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation - per aumentare la consapevolezza sul problema dell'inquinamento e rendere tutti maggiormente responsabili nell'utilizzo quotidiano della plastica e dei materiali inquinanti. I sostenitori che crederanno nel progetto riceveranno delle ricompense speciali in base alla cifra donata. Per maggiori informazioni: https://www.produzionidalbasso.com/project/operation-adriatic-heroes/