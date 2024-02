L'associazione Finanzieri d'Italia cresce nel Barese: ad Adelfia una nuova sezione dell'Anfi

Nasce anche ad Adelfia una sezione dell'Anfi, Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia. La definizione delle cariche sociali è avvenuta nei giorni scorsi alla presenza del vicepresidente nazionale per l'Italia centro-meridionale, l'avvocato Antonio La Scala, e il consigliere nazionale Antonio Fiore, già presidente della Sezione Anfi di Bari). Nominato presidente di sezione Alessandro Campanella, ufficiale della Guardia di Finanza in congedo.

L'Anfi Adelfia è composta principalmente da finanzieri in servizio e in congedo ma non mancano anche presenze di professionisti quali soci simpatizzanti. L'associazione concorrerà tra l'altro, alle attività di protezione civile ed assicurerà collaborazione alle Istituzioni statuali e/o territoriali, in aderenza alle specificità delle esperienze acquisite in servizio. Presterà attività di volontariato con finalità di solidarietà sociale, nell'ambito della sicurezza urbana. Svolgerà ogni possibile attività di volontariato per il superamento di difficoltà morali e materiali della collettività.

L' Anfi - viene ricordato in una nota - è apolitica, apartitica e non ha fini di lucro. E' posta sotto la tutela e la vigilanza del Ministro dell'Economia e delle Finanze che le attua per mezzo del Comandante Generale della Guardia di Finanza. La Sezione di Adelfia, già intitolata ad un Ufficiale del Corpo, sarà inaugurata non appena concluse le procedure previste dallo Statuto.