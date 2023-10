L'Esercito celebra a Bari il suo Santo Patrono

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Bari, 12 ottobre 2023. Ieri mattina l’Esercito ha celebrato il suo Santo Patrono, San Giovanni XXIII Papa, con una funzione religiosa tenutasi nella Basilica di S. Nicola a Bari officiata da Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Francesco Cacucci, Arcivescovo emerito di Bari-Bitonto, delegato Pontificio per la Basilica di San Nicola in Bari. Erano presenti tutte le compagini della Forza Armata presenti in città: l’area territoriale, con il Comando Militare Esercito “Puglia” (CME), l’area operativa con la Brigata Meccanizzata “Pinerolo”, quella infrastrutturale e quella logistico/sanitaria con il 15° reparto Infrastrutture, i battaglioni del Reggimento Gestione Transito insistenti su Bari e l’Infermeria Presidiaria Sud, oltre alle autorità in servizio attivo e in quiescenza, civili e religiose, di Cappellani militari e di Presidenti delle Associazioni combattentistiche e d’Arma. San Giovanni XXIII Papa, è stato dichiarato “Patrono presso Dio dell’Esercito Italiano” con decreto del 17 giugno 2017 dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, in virtù delle facoltà concesse dal Sommo Pontefice Papa Francesco. Nella motivazione di questo patronato si cita il suo zelo, come cappellano militare, nel promuovere le virtù cristiane tra i soldati, il luminoso esempio di tutta la sua vita e il suo costante impegno in favore della pace. Durante l’omelia, Mons. Cacucci ha evidenziato come San Giovanni XXIII Papa ha dato prova del suo amore anche nella sua esperienza come soldato, da cappellano militare, da Vescovo, e infine da Papa. Al termine dell’attività è stato donato alla Basilica Pontificia di San Nicola un quadro raffigurante San Giovanni XXXIII Papa, consegnandolo a nome dei militari pugliesi dell’Esercito nelle mani di Padre Giovanni Distante, Priore della Basilica.