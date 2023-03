L'infinita storia della linea ferroviaria Bari-Bitritto: l'ultima tranche di lavori completata al 70%, apertura entro il 2023

Una storia infinita che potrebbe terminare entro il 2023, se non vi saranno gli ennesimi intoppi: proseguono i cantieri per l'apertura della ferrovia Bari-Bitritto, la grande incompiuta del sistema di trasporto su treni del capoluogo pugliese e del suo hinterland della quale si parla dagli anni '80 con le progettazioni avviate nel 1986 e i cantieri aperti nel 1988 con l'obiettivo di aprire la linea per i Mondiali di Calcio del 1990 e fornire un collegamento agevole anche con il vicino stadio San Nicola. Invece, sono trascorsi oltre tre decenni tra ritardi burocratici, progettazioni e quanti più ostacoli possibili a bloccare un'arteria fondamentale per la mobilità dell'area metropolitana di Bari.

Da maggio 2022 è cominciato il conto alla rovescia finale con i lavori per completare le infrastrutture di servizio e dei sistemi di sicurezza come quello Controllo marcia Treno (Scmt), indispensabile per ottenere la certificazione da parte dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria e le Infrastrutture Strada. Una svolta resa possibile anche grazie all'affidamento della linea (inizialmente a disposizione delle Fal) a Rete Ferroviaria Italiana del Gruppo Fs, nell'estate del 2020.

A che punto sono i lavori della ferrovia Bari-Bitritto?

Gli interventi attuali sono stati completati, fanno sapere dalle Fs, interpellate da Baritoday, circa al 70%. Al momento è impiegato circa un centinaio di lavoratori per ultimare le opere. L'obiettivo è quello di attivare la linea entro il 2023, dopo aver ottenuto l'autorizzazione da Anfisa e aver effettuato le ultime prove. La linea occupa un tracciato di circa 10 km e parte da Bari Centrale passando per Carbonara e Loseto fino a raggiungere Bitritto.

Tre le stazioni a disposizione degli utenti: i tempi di percorrenza stimati, attraverso l'utilizzo di treni Jazz, sono di circa 20 minuti. Il tratto ferroviario sarà inoltre connesso alla Bari-Taranto (attraverso un innesto sui primi 3 km della linea). Il servizio, come disposto dalla Giunta regionale della Puglia a dicembre scorso, sarà gestito da Trenitalia per il periodo compreso tra il 2024 e il 2032. Pochi mesi di attesa, dunque, salvo nuove (ma al momento improbabili) sorprese negative.