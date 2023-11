La Fns Cisl chiarisce: "Non c'è stata nessuna aggressione a dottoressa nella Casa Circondariale di Bari".

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Nei giorni scorsi, la Casa Circondariale di Bari è stata teatro di un tumultuoso episodio quando un detenuto psichiatrico ha manifestato una reazione di agitazione all'interno dell'infermeria, durante una visita medica di routine. I motivi che hanno scatenato questa reazione, è stata la negazione di una visita specialistica. Diversamente da quanto precedentemente diffuso sui media e social nei giorni scorsi, in cui si diffondeva la notizia di una presunta aggressione di un detenuto nei confronti di una dottoressa all'interno dell’infermeria dell’Istituto barese, è stato chiarito che, grazie all'intervento tempestivo e coraggioso dell'agente di polizia penitenziaria presente nell'ambulatorio durante la visita medica, la dottoressa in questione, fortunatamente, non è stata minimamente coinvolta o ferita. L'agente si è prontamente interposto tra il detenuto e il medico, agendo con rapidità e determinazione per calmare la situazione e riportare il detenuto nella propria camera di pernottamento. Questo intervento ha evitato potenziali danni o ferimenti, assicurando la sicurezza del personale medico presente. Quest'azione tempestiva ha nuovamente posto in risalto l'eroismo quotidiano del personale di polizia penitenziaria, nonostante la cronica carenza di risorse umane che affligge la struttura carceraria di Bari. Il plauso va, aggiunge il Segretario Generale Aggiunto Regionale CISL FNS Giannicola GIRONE, alla Polizia Penitenziaria di Bari che, nonostante le difficoltà dovute alla carenza di personale e sovraffollamento, continua a garantire ordine e sicurezza all'interno della struttura penitenziaria, mettendo a rischio la propria incolumità.