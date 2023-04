"Se la gente non si fa intimidire, i clan non lavorano", il ruolo dell'antimafia sociale in Puglia in un docufilm presentato a Bari

"Quei momenti cambiano la percezione dei cittadini, che si schierano in favore della legalità". E' quanto ha affermato il sindaco di Bari, Antonio Decaro, nel corso di un intervento a margine della presentazione del docufilm 'La mafia ha paura - Storia di un sud che può vincere' di Marco Agostinacchio questa mattina nel Cineporto della Fiera del Levante di Bari. Lo riporta l'Ansa.

Il docufilm è stato mostrato in anteprima nazionale nella sala cinematografica dell'Apulia Film Commission e racconta il caso dell'84enne Anna Rosa Tarantino, uccisa per errore il 30 dicembre 2017 durante un conflitto a fuoco tra clan rivali nei vicoli di Bitonto. Una tragedia simile, per la dinamica, a quella del 15enne Michele Fazio, morto a Bari vecchia il 12 luglio 2001.

"È importante raccontare la storia a chi non l'ha vissuta anche attraverso i docufilm - ha aggiunto Decaro - perché serve a fare in modo che non accada mai più, per creare una comunità coesa, che si tiene per mano e che non ha più paura della criminalità organizzata. A quel punto diventa la mafia ad avere paura della comunità che sta insieme".

"Quando ero ragazzo io - ha rimarcato Decaro - ricordo che i criminali erano rispettati, erano in tanti a rivolgersi alla mafia per ottenere favori. Le cose sono radicalmente cambiate nel 2001, dopo l'omicidio di Michele Fazio a Bari vecchia. In quel momento hanno reagito tutti, dalle forze dell'ordine ai cittadini. Si è avvertito un moto di repulsione dall'interno che ha cambiato il rapporto tra criminalità e società civile. Non posso dire che a Bari abbiamo sconfitto la mafia - ha concluso il sindaco - ma è diventata una città che reagisce e che non abbassa più la testa".

Emiliano: "Se la popolazione non si fa intimidire, la mafia non può lavorare"

Alla presentazione è intervenuto anche il governatore della Puglia, Michele Emiliano: "Se la popolazione non si fa intimidire, la mafia non può lavorare. Per questo è importante investire nell'antimafia sociale e in progetti che la sponsorizzano. In questo la Puglia è la prima in Italia, con oltre 30 milioni investiti in questo settore".

"Investiamo più di tutti - ha aggiunto Emiliano - in attività per evitare che le organizzazioni mafiose creino proselitismo e possano affiliare ragazzi inconsapevoli. Per farlo, cerchiamo di parlare con tutti, a partire dagli studenti delle scuole, creando un fronte più organizzato delle stesse mafie. La società civile deve essere quel braccio che faciliti il contrasto e le investigazioni nei confronti delle organizzazioni, collaborando attivamente con forze dell'ordine e magistratura". Il governatore ha poi ricordato la figura di Stefano Fumarulo, dirigente regionale scomparso nel 2017: "In sua memoria e in onore del suo lavoro abbiamo istituito una fondazione che approfondisca gli studi sulla criminalità organizzata e sull'antimafia sociale. La storia della mafia va studiata per mantenere viva la memoria, e per permettere all'antimafia sociale di lavorare con più efficacia".

Il procuratore Giannella: "La mafia non riguarda solo i suoi protagonisti"

Per il procuratore aggiunto e coordinatore della Dda di Bari, Francesco Giannella, "la mafia non riguarda solo i suoi protagonisti. Quando accadono tragedie come quella di Anna Rosa Tarantino, di Michele Fazio e dei fratelli Luciani a San Marco in Lamis, la gente si accorge che queste vicende riguardano anche la società civile.Sono fatti di tutti, anche quando non ci toccano direttamente". I fratelli Aurelio e Luigi Luciani furono uccisi il 9 agosto 2017 a San Marco in Lamis (Foggia) nell'agguato in cui furono assassinati il boss di Manfredonia, Mario Luciano Romito, e suo cognato Matteo de Palma. I due fratelli furono ammazzati perché testimoni involontari dell'agguato.

"Magistratura e forze dell'ordine - ha aggiunto Giannella - non sono sufficienti: mettere in galera le persone e fare attività di repressione è necessario, ma non sufficiente. È importante capire che sono fatti nostri anche prima che avvengano le tragedie. Occorre comprendere perché certe cose accadano, per provare a sconfiggerle". "In alcune zone del territorio pugliese - ha sottolineato - le mafie hanno acquisito una maturità tale per cui sanno che sparare non serve più, perché attira solo attenzione. A Cerignola, ad esempio, non accade nulla, perché c'è una realtà criminale potentissima e integrata nel tessuto sociale, e i reati avvengono al di fuori del comune. Anche nel Barese ci sono realtà apparentemente esenti dal fenomeno criminale in cui, invece, la presenza mafiosa è molto profonda".