La Puglia da sfogliare. Puglia to browse, from Molfetta to Usa

"Puglia to browse", il progetto "La Puglia da sfogliare" è stato un successo e lo dimostrano le foto giunte da oltreoceano, i video, i sorrisi e i feedback on-line sui vari social. Ideato dall'Associazione Oll Muvi, conosciuta nel mondo come I Love Molfetta, in collaborazione con la Società della Madonna dei Martiri di Hoboken, con il supporto dell'ufficio Pugliesi nel Mondo della Regione Puglia, ha visto la promozione della stessa Regione Puglia nelle scuole americane, nei ristoranti italiani in America con un "menù da sfogliare" di prodotti pugliesi e "un album fotografico da sfogliare" di alcuni dei tanti bei posti turistici che la nostra Regione Puglia offre come destinazione per le vacanze. Un libro scritto da Paola de Pinto, che racconta "un tesoro di città: Molfetta", titolo anche del libro, è stato tradotto in inglese distribuito tra i membri della Società Madonna dei Martiri di Hoboken e nelle scuole nel New Jersey, alla presentazione vi era anche il sindaco di Weehawken Richard F. Turner , con la dirigente scolastica Francesca Amato e la preziosa collaborazione di Frank Tattoli. Diverse copie del libro con poster, cartoline e stickers sono stati inviati e distribuiti negli States, davvero importante è stato anche il sostegno al progetto della Fondazione Vincenzo Casillo, del Museo Diocesano di Molfetta, e di un bel gruppo di "amici" del New Jersey: Leo'S Restaurant, Olivier & Son, Stan's Sport, Apulia Restaurant, Weehawken Township, B.P.O.E, Weehawken School District, Parkway Toyota, LoveMusic e Hoboken Italian Festival. Roberto Pansini Presidente dell'Associazione Oll Muvi, ha presentato l'intero progetto a Roma, in Montecitorio, presso la Camera dei deputati in occasione dell'evento "Produttori Stellati" organizzato da Puglia Top Quality, all'incontro gli è stato consegnato un award per il costante impegno per la promozione della Puglia verso le comunità oltreoceano. L'autrice del libro Paola de Pinto insieme a Roberto Pansini, nell'evento organizzato dall'Associazione Italia in Arte nel Mondo, hanno ricevuto un award per la divulgazione e creatività della promozione per la Regione Puglia nel mondo. "Tante emozioni che ci gratificano dell'impegno, del tempo dedicato e dei tanti messaggi che abbiamo ricevuto e che riceviamo ancora dalla grande famiglia di emigrati negli States. E' stato bello vedere nelle scuole americane la lezione sulla Puglia. I tanti bambini americani si sono appassionati a conoscere e a voler visitare la nostra regione, questo comporta non solo un turismo di ritorno ma anche un turismo esperienziale. Continueremo ad impegnarci per "accorciare le distanze" cercheremo di fare sempre meglio. - queste le parole di Roberto Pansini -" #weareinmolfetta #molfettatiaspetta #associazioneollmuvi #ilovemolfetta #pugliesinelmondo #USA #regionepuglia #hobokenitalianfestival #societàmadonnadeimartiri #america