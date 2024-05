La Scuola Casavola D’Assisi di Modugno premiata al salone del Libro

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

“La lettura rende liberi” ed è uno dei mezzi più efficaci per ispirare le giovani menti. Quest’anno due classi della scuola media Casavola D’Assisi di Modugno, la 1C e la 3C, hanno partecipato al concorso “Classe di lettori” che ha proposto il tema “un mondo di colori”. Gli step da portare a termine per essere premiati erano tre, abbastanza laboriosi, si partiva dalla scelta di un colore, a cui erano stati abbinati una serie di libri, e dopo aver scelto un testo si doveva realizzare tra le altre cose una vetrina letteraria. I ragazzi Modugnesi hanno realizzato delle librerie coloratissime con materiale di riciclo. Il secondo step prevedeva l’uso del colore scelto per realizzare un percorso interdisciplinare e ultimo step un gemellaggio con una classe di un colore differente e la realizzazione di una storia. I ragazzi della scuola Casavola hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con una scuola di Madrid (la classe terza) e con Copenaghen (la classe prima) e i ragazzi hanno realizzato due storie aventi come tema l’incontro tra due popoli. Consegnati tutti i lavori e ultimati gli step le classi saranno premiate lunedì 13 maggio al Salone del libro di Torino. “È stata un’esperienza stimolante “ dice la docente di lettere delle due classi Rossella Vastano, i ragazzi si sono divertiti partendo da due libri di letteratura di viaggio di Gaetano Appeso, e poi ritrovandosi a viaggiare in qualche modo nell’incontro con le scuole straniere. Soprattutto l’esperienza con Madrid è stata significativa , un incontro linguistico e culturale che è piaciuto molto ad entrambe le realtà . La nostra scuola è molto sensibile sia alla lettura che al confronto con altre culture e la nostra dirigente Prof.ssa Brucoli supporta con entusiasmo queste iniziative “. Il concorso “Classe di lettori” è un’esperienza che fa della lettura un gioco, un collante, uno strumento operativo un entusiasmante viaggio colorato, un modo per far sì che i ragazzi imparino ad amare i libri scegliendo con interesse e piacere ciò che leggono.