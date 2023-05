La scuola Casavola - D'Assisi di Modugno premiata al Salone Internazionale del Libro

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

La lettura offre un “Mondo di possibilità”, questo il tema su cui le classi 2^B, 2^C e 1^E dell’istituto CASAVOLA-D’ASSISI di Modugno si sono cimentate nel progetto “Classe di Lettori” a cui hanno aderito., guidate rispettivamente dai docenti Sara Gaeta, Rossella Vastano e Fabio Stramaglia. I ragazzi si sono dedicati in primis alla lettura, sviluppando poi tre percorsi nei quali hanno svolto diverse attività di natura sociale, storico-geografica e creativa. La professoressa Vastano referente del progetto lettura della scuola e docente della 2^C racconta: “Per il nostro viaggio letterario abbiamo scelto il libro Asia Estrema di Gaetano Appeso, i ragazzi si sono lasciati affascinare e commuovere dalle storie raccontate nel testo e hanno poi sviluppato attività individuali e di gruppo, arrivando a realizzare un bellissimo plastico raffigurante un mercato galleggiante tipico della vita tribale dell’entroterra del Borneo. La lettura non lasciata fine a se stessa li coinvolge perché non percepita come un compito da svolgere e questo genera un forte entusiasmo. L’incontro con l’autore ha poi completato il complesso progetto, portato avanti con costante impegno, dedizione e divertimento. Il risultato è stato una pioggia di domande che gli studenti hanno rivolto all’autore, tanto che l’evento è durato molto più di quanto programmato. Mi piace molto lavorare in questo modo, vedendo i ragazzi apprendere mentre si divertono e confrontano tra loro.. È il secondo anno che partecipiamo a “Classe di Lettori”, che considero davvero un’iniziativa lodevole”. Quest’anno la premiazione avverrà nella splendida cornice del Salone Internazionale del Libro di Torino, in una diagonale letteraria che lega due punti opposti e distanti all’interno dello “stivale” italiano, il Piemonte e la Puglia. “Prenderò parte personalmente alla cerimonia di premiazione nella cornice della splendida Torino”, continua la Vastano, “sarebbe stato bello portare anche i ragazzi, ma la proclamazione dei vincitori è arrivata con tempi non compatibili per organizzare un viaggio in sicurezza con gli studenti. Mi farò portavoce del loro entusiasmo. Ringrazio la nostra dirigente Prof.ssa Anna Maria Salinaro per essere sempre sensibile ai percorsi inerenti la lettura e le sue attività collaterali e ringrazio gli organizzatori per la splendida opportunità concessa, essere protagonisti al Salone del Libro è un piccolo sogno che si avvera e che rende felice un’appassionata del mondo del libro”. Si svolgerà il 18 maggio la premiazione della manifestazione Classe di lettori presso la Sala Viola alle ore 13.45. I docenti illustreranno il lavoro svolto dai ragazzi e la modalità scelta per approcciare la lettura. Il viaggio letterario si trasforma in sogni da realizzare e ogni tanto diventa realtà. Buon viaggio allora!