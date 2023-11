La Società della Madonna dei Martiri nasceva nel 1927

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Nello Stato del New Jersey il 31 ottobre 1927, veniva costituita la Society della Madonna dei Martiri ad Hoboken, composta principalmente da emigrati molfettesi, molti italiani nel Nord America aderirono alla Società. La Società della Madonna dei Martiri, ha avuto come prima sede precisamente al 230 Willow Avenue a Hoboken, nel 1950 la Società passò sotto una nuova guida. Il presidente Corrado De Pinto e il presidente Anthony Cilento decisero di acquistare una proprietà al 332 di Adams Street, che sarebbe stata in seguito la sede definitiva, dove attualmente risiede la Società ad Hoboken. La prima statua della Madonna si trova nella Chiesa di Sant’Anna, ad Hoboken, dove originariamente ebbe inizio la festa. C'è una seconda statua, si trova nella sede della Società MdM, utilizzata per qualche anno quando la chiesa fu cambiata da Sant'Anna a San Francesco, realizzata negli Stati Uniti. La terza e attuale statua è stata un dono della famiglia DeBari. Sotto la Statua è scritto: a devozione di Mr.& Mrs. S. De Bari dono alla Societa’ Femminile Madonna dei Martiri 1963. Sul retro è inciso: Fernando Perathoner Scultore e Costruttore di Altari, Ortisei, Gardena, Italy. Sul sito web dedicato alla storia dell'emigrazione molfettese nel mondo: ilovemolfetta.it, potete trovare l'articolo della tre statue della Madonna dei Martiri nel Nord America, ad Hoboken. La Società celebra novena e le messa in devozione alla Madonna dei Martiri nella Chiesa di San Francesco ad Hoboken. Un filmato "davvero storico" del 1930 "la Festa della Madonna dei Martiri in America", inserito sul canale YouTube ilovemolfetta. L’obiettivo della Società è sempre quello di "mantenere vive le tradizioni italiane" oltreoceano. La popolarità della festa raggiunse il picco tra gli anni '60 e '70. Molti i molfettesi che raggiunsero Hoboken, nel New Jersey, per partecipare alla celebrazione insieme alle autorità dell'epoca: sindaci, vescovi e sacerdoti. Durante gli anni '80 Hoboken stava cambiando e non era più la destinazione scelta dagli immigrati italiani, dai molfettesi. La comunità italiana iniziò a trasferirsi fuori dalla città di Hoboken, che ha visto per anni una notevole presenza di emigrati molfettesi (oltre 20mila). Il compito della Società MdM è stato davvero importante nel riuscire a tramandare di generazione in generazione la tradizione e il legame con l propria terra natia. Il direttivo dell'epoca era formato da pochissime persone, erano: Vincenzo “Jimmy” De Pinto, Saverio Sciancalepore, Domenico De Pinto, Gennaro Cappelluti, Francesco Altamura, Mauro Altomare, Domenico Tulipani, Domenico De Candia, Modesto Mezzina, Aldo De Pinto, Michele Minervini, Pietro De Sario, Jimmy Lanzetti, Corrado Azzollini and Sabino Sciancalepore. Nel 1996, la Società ha avuto una nuova ondata di membri che hanno portato una nuova prospettiva a quello che sarebbe diventato il futuro della Società. Questi "devoti" più giovani, insieme alla collaborazione della “vecchia guardia”, hanno rivisto e modificato alcuni aspetti della festa, che si svolge ogni anno nel mese di settembre. Hanno messo in risalto le tradizioni e le celebrazioni in modo da poter continuare la storia della Società negli States. I cambiamenti che seguirono iniziarono nel 1999 con il cambiamento della data e del luogo della festa. Il festival si è spostato da Adams Street al Sinatra Park la settimana dopo le festività statunitensi, il Labor Day. La festa iniziò ad essere riconosciuta come Festival Italiano di Hoboken in onore della Madonna Dei Martiri, tradotto in inglese "Hoboken Italian Festival the feast of Madonna dei Martiri". Il cambiamento del luogo, tutta l'organizzazione, l'impegno da parte di tutti era basato sull'attrazione per un pubblico più diversificato nelle quattro giornate di festa. Accadde qualcosa di meraviglioso, fece capire che si andava sulla giusta strada, era il primo anno, nel 1999 al Sinatra Park parteciparono circa 45.000 persone. Tutti i componenti della Società MdM di Hoboken, gioirono e furono grati per l'affluenza complessiva sia dei molfettesi nel Nord America arrivati da tutte le città impensabili, molte le comunità italiane che vi presero parte, tanti gli americani che affluirono all festa italiana ad Hoboken per la processione del simulacro della Madonna dei Martiri e del busto di San Corrado. Da quell'anno davvero fondamentale, il festival è cresciuto e la Società vede ogni anno l'aggiunta di nuovi membri, sono la seconda e la terra generazione di emigrati molfettesi, molti sono americani, così viene garantita una continuità della tradizione italiana, pugliese oltreoceano. Per più di quarant'anni la novena della Madonna dei Martiri è stata celebrata da Mons. Giuseppe de Candia, da diversi anni è stato nominato Presidente Onorario dell Società Madonna dei Martiri, insieme anche al più longevo socio Gennaro Cappelluti. La Società della Madonna dei Martiri insieme alla Società dell'Hoboken Italian Festival è iscritta all'albo dei "Pugliesi nel Mondo" riconosciuto dalla Regione Puglia. Quest'anno 2023, l'evento ha raggiunto i 97 anni di tradizioni in terra americana, nei quattro giorni di festa vede la presenza di oltre 120mila partecipanti. Il lungomare di Hoboken è abbellito con street food italo - americano, ci sono tante bancarelle o stand, dal 2010 vi è la collaborazione con l'Associazione Oll Muvi, affermata con il brand I Love Molfetta nel mondo, nei diversi progetti ha visto portare diverse luminarie pugliesi per "illuminare la tradizione". Da un'idea di Roberto Pansini è stato prodotto anche un documentario "We Light the Tradition" vincitore di tre Festival di Cinema internazionali. Oggi l' "Hoboken Italian Festival the feast of Madonna dei Martiri" è una vetrina importante per promuove un "turismo di ritorno" legato alle radici, tanti gli americani che scoprono la Regione Puglia grazie al "prezioso e costante" lavoro degli emigrati pugliesi presenti negli States.