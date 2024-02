Uno spazio progettato con i ragazzi, a Bari prende forma 'Lab': "Un luogo per promuovere benessere e creatività"

I locali che in passato ospitavano la filiale di una banca, tra via Capruzzi e via Re David, diventano un hub dedicato a giovani e bambini. Un'esperienza, quella di Lab - Laboratorio Adolescenti Bari, che sta prendendo forma in queste settimane, attraverso un percorso di co-progettazione che coinvolge gli stessi ragazzi, chiamati a essere protagonisti dello spazio proponendo attività e iniziative da organizzare, e le realtà associative del territorio, insieme all'assessorato al Welfare.

Nello spazio di circa 200 metri quadri, è stata già allestita la biblioteca, e le stanze che saranno riservate alle consulenze psicologiche: è infatti prevista la presenza di sportelli antiviolenza e antidiscriminazione, e di uno spazio dedicato a bullismo a cyberbullismo. "La loro attivazione era tra le richieste formulate dagli stessi ragazzi", spiega a BariToday l'assessora al Welfare, Francesca Bottalico. Ma il Lab comprenderà anche uno spazio di coworking e studio, altre aree destinate alla creatività, e ancora spazi per le attività fisiche. Una struttura al servizio dei giovani del quartiere, innanzitutto, ma non solo.

L'iniziativa nasce da una collaborazione fra l'assessorato al Welfare e l'Unicredit, che ha concesso l'immobile in comodato d’uso gratuito al Comune di Bari sino al 2027, per destinarlo ad attività volte a promuovere il benessere di adolescenti e giovani. Dopo aver raccolto le proposte di bambini e ragazzi, il percorso di co-progettazione prosegue in collaborazione con le associazioni che hanno chiesto di poter aderire al progetto. "La nostra idea - prosegue Bottalico - è quella di costruire questo spazio in maniera condivisa, con i giovani e con le realtà del territorio. Abbiamo in programma anche la sottoscrizione di protocolli con l'Università, sarà lanciato un corcorso fotografico per allestire lo spazio". Nei giorni scorsi, il Lab ha già ospitato un laboratorio di disegno manga, nell'ambito del progetto 'Anime in Equilibrio', proposto dall'associazione Anto Paninabella, che si occupa di prevenzione del disagio giovanile, e finanziato dall'Assessorato al Welfare con il contributo 5x1000.

Tutte le attività, rivolte a giovani fino ai 25 anni, saranno libere e gratuite. "Il Lab - conclude Bottalico - sarà uno spazio incentrato sui bisogni, sui desideri, sul protagonismo dei ragazzi, un luogo di creatività e di promozione della centralità dei ragazzi e dei giovani, anche come forma di contrasto alle solitudini e all'esclusione sociale".