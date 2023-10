Al via i laboratori teatrali urbani nei quartieri Libertà, San Pio e San Paolo: "Rappresentano il cuore della stagione comunale di prosa"

Iniziano domani, nel Centro Servizi Famiglie Libertà, i laboratori teatrali urbani che rientrano nel più ampio progetto di formazione del pubblico, legato alla stagione teatrale 2023/2024 del Comune di Bari, e si rivolgono agli abitanti dei quartieri Libertà, San Pio e San Paolo e ai detenuti della Casa Circondariale di Bari.

Il percorso vuole coinvolgere attivamente i residenti di alcune zone periferiche della città nella conoscenza e nella visione degli spettacoli in programma al Teatro Piccinni attraverso un ciclo di incontri di formazione sui linguaggi del teatro e della danza, con la ferma convinzione che la cultura sia una pratica adatta a tutti, oltre lo stereotipo del teatro borghese ed elitario. Parte integrante del percorso sarà la visione in gruppo di due spettacoli in cartellone: un’immersione condivisa nell’emozione di essere spettatori nel teatro della propria città.

"I laboratori in città rappresentano il cuore della stagione comunale di prosa - commenta l’assessora alle Culture del Comune di Bari Ines Pierucci - Accanto alle attività parallele con i detenuti nel carcere di Bari e con le bambine e i bambini la domenica in sala consiliare, i Laboratori teatrali urbani portano il teatro fuori dal teatro, caratterizzando fortemente l'identità territoriale del cartellone, facendo sì che gli spettacoli diventino il punto di arrivo di un percorso strategico che rende il pubblico consapevole e partecipe. Il teatro è un atto politico, e parteciparvi lo è ancora di più se si rende il pubblico protagonista dell’esperienza artistica che accade sulla scena".

Ogni laboratorio è rivolto a un numero massimo di 20 partecipanti. Il percorso prevede 5 incontri formativi e la visione gratuita di due spettacoli della Stagione 2023/24 del Teatro Piccinni, con un servizio navetta gratuito per il trasporto.

I laboratori saranno condotti da Marianna de Pinto, Giulio De Leo, Damiano Nirchio, Antonio Stornaiolo e realizzati grazie alla collaborazione con Centro servizi per le famiglie Libertà, Fondazione Giovanni Paolo II onlus, Accademia del Cinema Ragazzi, Casa Circondariale di Bari.

Il primo laboratorio a partire è 'Il teatro è tutta un’altra storia', una guida alla visione con Antonio Stornaiolo in programma al Centro Servizi Famiglie Libertà, da ottobre a dicembre. Gli incontri sono tutti in programma alle ore 18.30 nei giorni 30 ottobre, 6 - 20 - 27 novembre e 11 dicembre. Gli spettacoli a cui potranno assistere gratuitamente i partecipanti sono Romeo e Giulietta (Romeo Si Julieta) il 9 novembre alle 19.30 e 'La vita davanti a sé' con Silvio Orlando il 9 dicembre alle 21.

Il secondo è 'I linguaggi della danza', guida alla visione della danza con Giulio De Leo in programma all’Accademia del Cinema dei Ragazzi a Enziteto. Gli incontri sono tutti in programma dalle 17.30 alle 19.30 nei giorni 11 e 18 dicembre, 8 - 15 e 22 gennaio. Il 12 aprile, sempre dalle 17.30 alle 19.30, è in calendario anche una lezione extra. Gli spettacoli a cui accederanno i partecipanti a questo laboratorio sono la prima nazionale di 'La sagra della primavera', in programma il 20 gennaio alle 21 al Piccinni, l’esclusiva regionale di Cecità, il 3 febbraio alle 21 e l’esclusiva regionale 'GrandJetè', il 13 aprile alle 21 al Piccinni.

Il terzo laboratorio è in programma all’interno della casa circondariale ed è rivolto ai detenuti della sezione di Media Sicurezza del carcere di Bari. Un’iniziativa che punta a lavorare nelle carceri mettendo al centro l’arte e la cultura per favorire il riscatto personale e avviare percorsi per il reinserimento del detenuto nel mondo esterno. 'Il Teatro che ripara. Il teatro che è riparo', a cura di Damiano Nirchio e dell’associazione culturale Senza Piume. Gli appuntamenti sono in programma dalle 14 alle 16, a partire da gennaio (il 24 e 31 gennaio, il 7 - 14 - 21 e 28 febbraio, il 6 - 13 - 20 e 27 marzo).

L’ultimo appuntamento con i laboratori urbani è con 'La favola e l’abisso', una guida alla visione a cura di Marianna Di Pinto con la Fondazione Giovanni Paolo II Onlus. Cinque gli incontri in programma, da febbraio ad aprile, dalle 10 alle 12. Si inizia il primo febbraio per proseguire il 19 febbraio, il 7 e 21 marzo e, infine, il 4 aprile. Gli spettacoli a cui accederanno i partecipanti a questo laboratorio sono 'Perfetti sconosciuti', l’8 febbraio, e 'Moby Dick alla prova', il 4 aprile, con Elio De Capitani.