Un laboratorio teatrale per favorire l'inclusione sociale, a Ruvo parte il progetto 'Ritratti di Luce'

Gli utenti del Centro per diversamente abili 'L'albero del sogni', saranno protagonisti di un percorso artistico che permetterà loro di cimentarsi in attività culturali e di assistere ad alcuni spettacoli della stagione in programma nel Nuovo Teatro Comunale