Varchi automatizzati per gli accessi al Park&ride: entra in funzione il nuovo impianto a largo 2 giugno

Entra in funzione il nuovo impianto di automazione dei varchi per l'area di sosta di largo 2 Giugno. Come rende noto Amtab, il sistema sarà attivo da lunedì prossimo, 20 giugno, con accesso da via della Resistenza e uscita da via della Costituente.

Per quanto riguarda il servizio park&ride, con tariffa agevolata di un euro, è attivo nei giorni feriali dalle ore 05:15 alle ore 23:30 e consente al conducente dell’autovettura di accedere gratuitamente, per una sola volta, all’area di sosta, lasciando il proprio veicolo per la durata giornaliera del servizio, e di utilizzare il bus navetta per un viaggio di andata e ritorno dall’area di sosta al centro della città. Per i passeggeri dell’autovettura (fino a 4) è previsto un ticket passeggero agevolato di € 0,30 che consente di utilizzare, durante il periodo giornaliero di funzionamento del servizio, il bus navetta per un viaggio di andata e ritorno dall’area di sosta al centro città.

Prevista poi una tariffa ordinaria per la sosta di 50 centesimi per ora o frazione di ora nei giorni feriali dalle ore 23:31 alle ore 05:14; € 0,50 per ora o frazione di ora nei giorni festivi. Abbonamento mensile a 30 euro tutti i giorni dalle ore 20:00 alle ore 08:00. Il regolamento/funzionamento, affissi all’ingresso di ogni area di sosta automatizzata, definiscono chiaramente le modalità di utilizzo delle stesse.

L'area di sosta si caratterizza per la presenza di una cassa con schermi più grandi e un sistema più semplice da usare, dove si può effettuare il pagamento contactless, con normali carte e bancomat, o tramite GPay, Applepay e gli altri sistemi di pagamento NFC; inoltre, grazie al sistema contactless in linea, si può procedere al pagamento anche senza passare dalla cassa automatica ma direttamente avvicinando la carta alla colonnina di uscita. Sono stati predisposti percorsi monodirezionali per favorire l'accesso e la manovra. I posti auto disponibili sono 287, 9 posti per cicli e motocicli, 4 per auto elettriche, sei posti per disabili.