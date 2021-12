Centomila lampadine per il Natale barese: questa sera si illumina l'albero di luci in largo Giannella

Non solo il grande albero di Natale in piazza del Ferrarese. Ad illuminare le festività a Bari arriva anche 'l'albero di luci' in largo Giannella: l'accensione è prevista nella serata di oggi, mercoledì oggi dicembre, alle ore 19.

Realizzato dalla MarianoLight, l'azienda salentina famosa in tutto il mondo per le sue sculture di luci, l'albero è alto circa 30 metri e adornato con oltre 100 mila lampadine. Per il secondo anno, è stato donato alla città dalla Fondazione Megamark di Trani, onlus dell’omonimo Gruppo, insieme ai supermercati A&O, dok, famila, Numeri primi e ai pet store Joe Zampetti.

L'accensione dell'albero sarà accompagnata dall'avvio di un'iniziativa di solidarietà: a partire da oggi, infatti, il Gruppo Megamark e i suoi supermercati doneranno al Comune di Bari cento spese al giorno per i trenta giorni in cui l’albero resterà acceso, destinate alla ‘Casa delle bambine e dei bambini’ e distribuite dall’assessorato al Welfare del Comune di Bari alle famiglie più fragili della città.