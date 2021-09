Largo Giannella si trasforma con la 'Marea', sul lungomare il progetto di rigenerazione urbana

Un'installazione temporanea, un progetto di rigenerazione urbana che punta a coinvolgere "attivamente le comunità che vivono il lungomare e abitano il quartiere, grazie a momenti di co-creazione e di confronto con esperti internazionali di urban social design".

Largo Giannella e piazza Diaz si trasformano per tre giorni grazie a 'Marea', l'installazione realizzata da Archistart, Basso Profilo, biro+ e La Capagrossa nell’ambito del BiArch, il Festival internazionale di Architettura in corso nel capoluogo pugliese fino al prossimo 20 settembre.

"Marea intende sviluppare il tema del margine, leitmotiv del BiArch, concentrandosi sulla prossemica e i riti che legano e separano i baresi e il mare e sul tema dei beni comuni. Marea è un intervento “nello” e “per lo” spazio, capace di funzionare al contempo da dispositivo visivo e come catalizzatore di un processo di rigenerazione urbana", spiegano gli ideatori dell'iniziativa.

Durante le giornate del festival, la pavimentazione di piazza Diaz e largo Giannella verrà trasformata grazie ad un motivo geometrico a ziz-zag che ricorda proprio il susseguirsi delle onde del mare, il cui livello periodicamente monta e si espande, per poi tornare ordinario. Tre, in particolare, le serate in cui – dalle 18 alle 20.30 – a Largo Giannella si alzerà la marea: venerdì 3, sabato 11 e sabato 18 settembre. I partecipanti contribuiranno alla realizzazione del progetto, colorando la pavimentazione della piazza e dialogando con alcuni dei più interessanti autori di interventi di rigenerazione urbana e urbanistica tattica in Italia e negli altri Paesi europei: Coloco (Parigi), Guerrilla Architects (Berlino), orizzontale (Roma), Gravalos-Dimonte (Saragozza), Ground Action, HPO (Ferrara), Post Disaster (Taranto-Milano). Durante le giornate del Festival, inoltre, piazza Diaz e largo Giannella si animeranno grazie a momenti di laboratorio e di discussione aperti alla collettività.