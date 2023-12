Laura Pausini in concerto a Bari, duetto a sorpresa sul palco con il sacerdote fan

Inatteso duetto sul palco del Palaflorio venerdì sera per Laura Pausini, giunta a Bari per la tappa del suo 'World Tour' (quella di ieri è stata la prima di due date, entrambe sold out). Durante il concerto, alla cantante non è sfuggito uno striscione tra il pubblico, con la scritta: 'Dopo la Madonna e Gesù, Laura ci sei tu'. Così, l'artista ha chiamato sul palco il suo autore, don Pietro D'Alba, sacerdote biscegliese. "Cosa cantiamo?", ha chiesto la cantante ricordando di aver cominciato a cantare proprio in chiesa. "La mia preferita è Servo per amore", ha aggiunto Laura Pausini, che così ha intonato la canzone, accompagnata da don Piero, tra le acclamazioni e gli applausi dei fan, che in tanti hanno ripreso la scena facendola diventare virale sui social. "Non ho mai cantato una canzone di chiesa sul palco", ha aggiunto poi la cantante, chiedendo e ricevendo la benedizione di don Piero. Poi l'abbraccio con il sacerdote fan, che ha concluso il fuori programma. (Il video del duetto sui social)