Un po' di Bari premiata ai Golden Globe: la migliore canzone è di Laura Pausini per il film 'La vita davanti a sè'

Un po' di Bari premiata ai Golden Globe: Laura Pausini ha vinto il premio per la migliore canzone originale con 'Io sì', contenuta nel film 'La vita davanti a sé', diretto da Edoardo Ponti e con protagonista Sofia Loren, girato per le strade del capoluogo pugliese.

Il brano è stato realizzato in collaborazione con Diane Warren e Niccolò Agliardi. Felicissima Laura Pausini che ha esultato dalla sua abitazione mentre era collegata con Los Angeles: "Ho la pelle d'oca, non avrai mai immaginato di vincere un Golden Globe. Dedico questo premio a tutti coloro che vogliono e meritano di essere 'visti' e a quella ragazzina che 28 anni fa vinse Sanremo e non si sarebbe mai aspettata di arrivare così lontano" ha affermato la cantante. 'La vita davanti a sé', invece, non è riuscito a vincere il premio per il miglior film straniero, andato al coreano 'Minari'.