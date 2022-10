Laurea honoris causa al ceo di Intesa Sanpaolo Carlo Messina, cerimonia nel Politecnico di Bari

Ha celebrato il riconoscimento accademico con una lectio magistralis intitolata 'Un nuovo Mezzogiorno per l?Italia di domani e il ruolo di Intesa Sanpaolo per la crescita e la coesione'. Stamattina, nell?Aula Magna del Dipartimento di Architettura, Costruzione e Design del Politecnico di Bari, è stata conferita la laurea magistrale honoris causa in Ingegneria Gestionale al Chef Executive Officer del gruppo bancario Intesa Sanpaolo, Carlo Messina. La consegna del diploma di laurea al neo ingegnere è stata effettuata dal Rettore del Politecnico, Francesco Cupertino.

"Sento moltissimi che fanno delle previsioni catastrofiche sul futuro del nostro Paese per il 2023 che io non condivido per nulla - ha dichiarato il Ceo di Intesa San Paolo - Le aziende avranno bisogno di essere supportate per

riuscire superare questo momento, ma parliamo di una fase transitoria, non parliamo della fine di un sistema industriale. Nel corso del 2023 avremo un recupero che ci porterà nel 2024 a una crescita".

"Dobbiamo fare in modo di creare una relazione Germania-Nord Italia e Nord Italia- Sud Italia - ha sostenuto l'amministratore delegato nella sua lectio magistralis, nelle parole raccolte dall'Ansa - Le polemiche sulla Germania che investe 200 miliardi per rafforzare le imprese della Germania devono portarci a guardare alla necessità di un maggiore coordinamento, ma se le aziende tedesche vengono stabilizzate ne traiamo un vantaggio anche noi. Solo se il Sud continuerà a crescere sarà possibile garantire all'Italia una crescita e una coesione sociale nel Paese, intervenendo su quelle aree che in questo momento sono più colpite dal rincaro dell'energia e della crisi energetica".