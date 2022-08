Prosegue il lavaggio notturno delle strade a Bari, nuovi divieti fino al 28 agosto: le vie interessate

Da corso Vittorio Emanuele a viale della Repubblica, passando per il quartiere Picone. Proseguono, in città, gli interventi di 'Bari di notte', il programma di lavaggio straordinario delle strade predisposto da Amiu.

Per permettere a mezzi e operatori di lavorare più agilmente, intervenendo anche nei punti più difficili da raggiungere, come noto, le strade interessate dovranno essere libere. Per questo sono disposti dei divieti per le vie di volta in volta interessate. I lavaggi vengono effettuati quotidianamente, in notturna, dalle ore 23 alle 6 del giorno successivo.

Di seguito i divieti previsti per la settimana 22-28 agosto: dalle ore 23.00 del giorno 22 agosto 2022 alle ore 6.00 del giorno 23 agosto 2022, è istituito il divieto di fermata sul corso Vittorio Emanuele II; dalle ore 23.00 del giorno 23 agosto 2022 alle ore 6.00 del giorno 24 agosto 2022, è istituito il divieto di fermata sulle seguenti strade e piazze: a. via O. Flacco b. viale Salandra; dalle ore 23.00 del giorno 24 agosto 2022 alle ore 6.00 del giorno 25 agosto 2022, è istituito il divieto di fermata sul corso B. Croce; dalle ore 23.00 del giorno 25 agosto 2022 alle ore 6.00 del giorno 26 agosto 2022, è istituito il divieto di fermata sul viale Unità d’Italia; dalle ore 23.00 del giorno 26 agosto 2022 alle ore 6.00 del giorno 27 agosto 2022, è istituito il divieto di fermata sul viale della Repubblica; dalle ore 23.00 del giorno 28 agosto 2022 alle ore 6.00 del giorno 29 agosto 2022, è istituito il divieto di fermata sulla via Principe Amedeo.