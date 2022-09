Lavaggio straordinario delle strade e delle aree attorno alle scuole baresi: il programma di Amiu

Dal 20 settembre al 10 ottobre prossimi si svolgerà il programma straordinario di strade e marciapiedi 'Bari di notte', a cura ti Amiu. Saranno interessate anche le aree perimetrali degli istituti scolastici cittadini.

La Polizia locale ha disposto i seguenti divieti di fermata.

Dalle ore 23.00 del giorno 20 settembre alle ore 06.00 del giorno 21 settembre, è istituito il “divieto di fermata” sulle seguenti strade e piazze del Municipio 1 - Madonnella:

a. I.I.S.S. “G. Marconi - Margherita Hack”

IST. Prof. “L. Santarella - De Lilla”

- corso Sonnino, ambo i lati;

- via Di Vagno ( sotto il ponte );

- via Fratelli Rosselli, ambo i lati;

- piazza Gramsci.

b. S.S.1 G. “A. D’Aosta”

Istituto Volta

- via dei Bersaglieri, ambo i lati;

- via Oberdan, da via dei Bersaglieri a Via Masaniello;

- via Masaniello, da via Oberdan a via del Conte.

c. I.T.E. Liceo linguistico Giulio Cesare

Istituto madre Clelia Merloni

- via Michele Viterbo, ambo i lati;

- via Madre Clelia Merloni, ambo i lati.

Dalle ore 23.00 del giorno 21 settembre alle ore 06.00 del giorno 22 settembre, è istituito il “divieto di fermata” sulle seguenti strade e piazze del Municipio 1 - Japigia:

a. I.C. “Japigia 1 - Verga”

Direzione didattica Japigia 1 - 9° circolo - XXI circolo scuola d’ infanzia primaria statale - plesso Don Orione

- via Japigia, ambo i lati, da via Magna Grecia a via Medaglie d’oro;

- via Carolina Accolti Gil Salvati.

b. I.C. “Japigia 2 - Torre a mare” - 28° circolo didattico Japigia II Gianni Rodari Scuola materna M. Speranza

Direzione didattica Japigia 2 28° circolo - scuola d’infanzia statale - plesso Lombardo - Radice

- 2° parallela Peucetia;

- via Attilio Corrubia.

c. Scuola media statale - Giovanni Verga

- via Pantaleo Carabellese.

d. I.T.S. “Cuccovillo”

- via Divisione Acqui.

Dalle ore 23.00 del giorno 22 settembre alle ore 06.00 del giorno 23 settembre, è istituito il “divieto di fermata” sulle seguenti strade e piazze del Municipio 1 - Japigia:

a. I.T.S.“Lenoci”

I.P. “Luigi Santarella - Severina De Lilla” - succursale di Japigia

I.I.S.S. “E. di Savoia - P. Calamandrei”

- via Giustina Rocca, ambo i lati.

b. Liceo scientifico “G. Salvemini”

I.T.T. “Euclide - Caracciolo”

Istituti polivalente

- via Prezzolini;

- strada di circonvallazione via Caldarola.

c. Scuole pubbliche scuole materne

- via Archita.

Dalle ore 23.00 del giorno 23 settembre alle ore 06.00 del giorno 24 settembre, è istituito il “divieto di fermata” sulle seguenti strade e piazze del Municipio 1 - Madonnella:

a. I.C. “Balilla - M.R. Imbriani”

- via Valona;

- corso Sonnino, da via Positano a piazza Carabellese.

b. I.T.C.S. “Vivante”

Istituto comprensivo “Balilla”

- largo Adua;

- via Abbrescia, da largo Adua a via Imbriani;

- via Imbriani, da via Abbrescia a piazza Diaz;

- piazza Diaz.

Dalle ore 23.00 del giorno 25 settembre alle ore 06.00 del giorno 26 settembre, è istituito il “divieto di fermata” sulle seguenti strade e piazze del Municipio 2 - Carrassi:

a. I.C. “Deamicis - Laterza” direzione didattica De Amicis 20° circolo - scuola d’Infanzia e primaria - plesso Del Prete”

- via Zanardelli, da viale Antonio Meucci a via Pietro Gobetti;

- via Gobetti da via Zanardelli a via Re David;

- via Re David da viale Meucci a via Gobetti.

b. 14° C.D. “Re David” 14° circolo didattico “Re David” - plesso Iqbal Masih

- via Omodeo, da via Fortunato a via Sorrentino;

- via Fortunato, da via Omodeo a via Guido Dorso;

- via Fanelli, da via Omodeo a via Dorso;

- via Sorrentino, da via Dorso a via Omodeo.

c. S.S.1.G. “Michelangelo”

Scuola d’ infanzia comunale - plesso Il Glicine bianco

- viale Einaudi, da via Luzzatti a via Fanelli;

- via Fanelli, da viale Einaudi a via Straziota;

- via Nicola Straziota.

Dalle ore 23.00 del giorno 26 settembre alle ore 06.00 del giorno 27 settembre, è istituito il “divieto di fermata” sulle seguenti strade e piazze del Municipio 2 - Carrassi:

a. I.I.S.S. “Giulio Cesare"

- viale Einaudi, da via Fanelli a via Napoleone Colajanni;

- via Napoleone Colajanni, da viale Einaudi a via Petrera.

b. I.T.T. Panetti-Pitagora

I.I.S.S.”Domenico Romanazzi”

Istituto De Lilla

- via Re David, da via Celso Ulpiani a via Gobetti;

- via Celso Ulpiani.

Dalle ore 23.00 del giorno 27 settembre alle ore 06.00 del giorno 28 settembre, è istituito il “divieto di fermata” sulle seguenti strade e piazze del Municipio 2 - Carrassi:

a. Direzione didattica De Amicis 20° circolo - scuola d’infanzia e primaria Statale - plesso Del Prete

Scuola dell’infanzia comunale - plesso Vittorio Veneto

- via de Amicis, da corso Benedetto Croce a via Luigi Pinto;

- via Pinto, da via de Amicis a via Pasquale Fiore;

- via Pasquale Fiore, da via Pinto a corso Benedetto Croce;

- corso Benedetto Croce, da via Pasquale Fiore a via de Amicis.

b. I. C. “Montello - Santomauro”

- strada vicinale Vassallo, da via Elia del Re a via Lagravinese.

c. Istituto Margherita

I.P.S.C. “N. Tridente”

Liceo Socrate sede succursale

- corso B. Croce, da via Piave a viale Papa Giovanni XXIII;

- via Papa Giovanni XXIII, da corso Benedetto Croce a via Giulio Petroni (lato numeri dispari).

8. Dalle ore 23.00 del giorno 28 settembre alle ore 06.00 del giorno 29 settembre , è istituito il “divieto di fermata” sulle seguenti strade e piazze del Municipio 2 - Carrassi:

a. 26° C.D. “Monte San Michele”

- corso A. de Gasperi, da via Cagnazzi a via Monte San Michele;

- via Cagnazzi;

- via Monte San Michele.

b. 17° C.D. - Poggiofranco - plesso Carrante

- via Carrante.

c. Scuola dell'infanzia 26° circolo didattico “Monte San Michele”

- via Colella, da via Monte San Michele a via G. degli Alfaraniti.

d. 11° C.D. “ S. Filippo Neri”

- via Lembo,

- via Mandragora,

- viale Salandra, da via Lembo a via Mandragora.

9. Dalle ore 23.00 del giorno 29 settembre alle ore 06.00 del giorno 30 settembre, è istituito il “divieto di fermata” sulle seguenti strade e piazze del Municipio 2 - Carrassi:

a. Direzione didattica Montello 23° circolo - scuola d’infanzia e primaria statale - plesso Montello

- via de Gemmis, da via Zanotti a via Azzarita,

- via Zanotti, da via De Gemmis a via G. Petroni,

- via Azzarita, da via De Gemmis a via G. Petroni.

b. I.P.S. - Istituto Preziosissimo Sangue

- via Scipione l’Africano, da piazza G. Cesare a via Timavo.

c. Liceo artistico statale “ G, De Nittis”

I.C. “Massari- Galilei”

- via Timavo,

- via Petrera, da via Timavo a via Garrone,

- via Garrone.

d. I.P.E.O.A. “ A. Perotti”

I.C. “N. Zingarelli”

- via Pansini, da via Niceforo a via Saverio Lioce,

- via Lioce, da via Pansini a via Che Guevara,

- via Niceforo, da via Che Guevara a via Pansini,

- via Che Guevara, da via Niceforo a via Lioce.

10. Dalle ore 23.00 del giorno 30 settembre alle ore 06.00 del giorno 1 ottobre, è istituito il “divieto di fermata” sulle seguenti strade e piazze del Municipio 2 - Poggiofranco:

a. scuola elementare Anna Frank

- via Papa Benedetto XIII, da via Niceforo a via Lioce,

- via Lioce, da via Papa Benedetto XIII a via Papa Innocenzo XII,

- via Papa Innocenzo XII, da via Lioce a via Niceforo.

b. 17 ° C.D. “Poggiofranco”

S.S.1.G. “T. Fiore”

Direzione didattica Poggiofranco 17° circolo - scuola d’infanzia statale - plesso King

- via M. L. King, da via G. Tauro a via De Laurentis,

- via De Laurentis, da via M. L. King a via Madre Teresa di Calcutta,

- via Madre Teresa di Calcutta, da via De Laurentis a via G. Tauro,

- via G. Tauro, da via Madre Teresa di Calcutta a via M. L. King.

11. Dalle ore 23.00 del giorno 2 ottobre alle ore 06.00 del giorno 3 ottobre, è istituito il “divieto di fermata” sulle seguenti strade e piazze del Municipio 2 - Poggiofranco:

a. Liceo Classico “Socrate”

- via S. Tommaso d’Aquino, da via C. Rosalba alla rotatoria.

b. I.I.S.S. “Marco Polo”

- via G. Bartolo, da via N. Dell’Andro a via Mitolo.

c. I.I.S.S. “Gorjux - Tridente - Vivante”

Liceo scientifico “ E. Fermi”

- via R. Bovio.

12. Dalle ore 23.00 del giorno 3 ottobre alle ore 06.00 del giorno 4 ottobre, è istituito il “divieto di fermata” sulle seguenti strade e piazze del Municipio 3 - San Paolo:

a. IC. “B. Grimaldi- Lombardi”

- via Lombardia, da via Mantova a via Veneto;

- via Veneto, da via Lombardia a via Novara;

- via Novara, da via Mantova a via Veneto;

- via Mantova, da via Novara a via Lombardia.

b. I.C. “Don Lorenzo Milani”

- via delle Regioni, da via Cascella a via Violante.

c. Scuola dell’infanzia dell’ istituto comprensivo “Falcone Borsellino” - plesso “Lopopolo”

Scuola materna III circolo

- via Lazio, da via Toscana a via Latina;

- via Toscana, da viale Lazio a piazza Toscana.

13. Dalle ore 23.00 del giorno 4 ottobre alle ore 06.00 del giorno 5 ottobre , è istituito il “divieto di fermata” sulle seguenti strade e piazze del Municipio 3 - San Paolo:

a. Plesso Petrignani 1- I.C. “Falcone e Borsellino”

- piazza Romita, da via Cosenza a via Catanzaro,

- via Catanzaro, da piazza Romita a via Campania,

- via Cosenza, da piazza Romita a via Campania.

b. Direzione didattica Cep 113° circolo - scuola primaria statale - plesso Cirielli

I.C. “Falcone e Borsellino” scuola sec. I grado - plesso Cirielli

- via Taranto, da via Perugia a via Molise,

- via Molise, da via Taranto a viale Puglia,

- viale Puglia, da via Taranto a via Perugia,

- via Perugia, da viale Puglia a via Taranto.

c. I.C. infanzia “Falcone e Borsellino” - plesso Chiaia

- via Brindisi, da viale Puglia a via Basilicata,

- via Basilicata, da piazza Romita a via Brindisi,

- piazza Romita, da viale Puglia a via Basilicata.

14. Dalle ore 23.00 del giorno 5 ottobre alle ore 06.00 del giorno 6 ottobre, è istituito il “divieto di fermata” sulle seguenti strade e piazze del Municipio 3 - San Paolo:

a. Plesso scolastico “Lindgren” (ex comparto C) istituto comprensivo “Grimaldi-Lombardi”

- via Candura, da via Leotta a via Pacifico Mazzoni,

- via Leotta, da via Candura a via Pacifico Mazzoni.

b. I.C. “ Falcone - Borsellino”

- via Cassala.

15. Dalle ore 23.00 del giorno 6 ottobre alle ore 06.00 del giorno 7 ottobre , è istituito il “divieto di fermata” sulle seguenti strade e piazze del Municipio 3 - San Paolo:

a. Scuola media statale “Manfredi-Azzarita”

- traversa di via G. Pugliese, da via Giaquinto a via Pugliese,

- via Barisano da Trani, da via Giaquinto a via G. Pugliese,

- via Giacomino Pugliese, da via Barisano da Trani, a trav. di via G. Pugliese.

b. Direzione didattica Cep 4 19° circolo - scuola d’infanzia statale - plesso Lanave

- via Deledda, da via Lanave a via Peppino Franco,

- via Peppino Franco, da via Deledda a via Lanave.

c. Scuola “Vito De Fano”

Scuola secondaria di I grado “Ungaretti”

- via Don Gnocchi.

16. Dalle ore 23.00 del giorno 7 ottobre alle ore 06.00 del giorno 8 ottobre , è istituito il “divieto di fermata” sulle seguenti strade e piazze dei Municipi 2-4 - San Pasquale - Carbonara:

A. Asilo “Madre Teresa di Calcutta”

- via Ospedale Di Venere.

b. Scuola dell’infanzia comunale “Loris Malaguzzi”

- strada La Lamia.

c. I.C. “Falcone - Borsellino”

- via Cassala.

d. Cirillo (convitto)

- via Cirillo, da via dei Mille a via C. Pisacane

- via C. Pisacane,

- via dei Mille, da via Cirillo a via Postiglione,

- via Postiglione.

17. Dalle ore 23.00 del giorno 9 ottobre alle ore 06.00 del giorno 10 ottobre , è istituito il “divieto di fermata” sulle seguenti strade e piazze del Municipio 3 - San Paolo:

a. IPSSEOA - IPSIA “E. Maiorana”

- via Tramonte.

b. I.C. “Grimaldi Lombardi”, Plesso Grimaldi”

Scuola dell’infanzia “Breda”

- via Cacudi.