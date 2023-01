Lavori Aqp a Ceglie del Campo: giovedì sospensione del servizio idrico per 10 ore

Rubinetti chiusi il prossimo 19 gennaio nel quartiere di Ceglie del Campo, a Bari. Per consentire l'esecuzione di alcuni interventi per il miglioramento del servizio idrico, Acquedotto Pugliese sospenderà l'erogazione dell'acqua dalle 8 alle 18 di giovedì prossimo. I lavori riguardano l’installazione di valvole idrauliche per l’ottimizzazione della distribuzione in rete.

"Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo - precisa Aqp in una nota - si raccomanda ai residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica".

Maggiori informazioni potranno essere raccolte tramite il numero verde messo a disposizione dal Aqp 800735735 e la pagina 'Che Acqua fa, lavori sulla rete' nel sito istituzionale di Acquedotto Pugliese.