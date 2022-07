Lavori Aqp a Putignano, si allungano i tempi: rubinetti chiusi fino a domani mattina

Si allungano i tempi per la manutenzione straordinaria della condotta di alimentazione primaria sulla rete idrica di Putignano: Acquedotto Pugliese comunica che, per ragioni tecniche, i lavori si protrarranno fino alle 6 di domani 20 luglio. Il regolare servizio idrico sarà riattivato al termine degli interventi. Per limitare i disagi ai cittadini, Aqp provvederà alla fornitura integrativa di acqua mediante autobotti, posizionate a via Verdi e piazza Aldo Moro.

Ulteriori informazioni sullo stato dei lavori sono reperibili tramite numero verde 800.735.735 e sulla sezione 'Che acqua fa? Lavori sulla rete' nel sito www.aqp.it .