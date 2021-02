Lavori di sostituzione giunti del cavalcavia, sulla ss96 carreggiata ristretta e velocità ridotta

Il tratto interessato è ad Altamura, in entrambe le direzioni: sarà attiva una sola corsia in entrambi i sensi di marcia fino a marzo

Carreggiata ristretta sulla ss96, nel Barese, fino al 20 marzo prossimo: a comunicarlo è l'Anas, che sta curando i lavori per la manutenzione e sostituzione dei giunti al cavalcavia di Altamura. Il cantiere, che interesserà il tratto tra i km 81 e 84, vedrà il restringimento in entrambe le direzioni, con una corsia per senso di marcia e un limite massimo di velocità di 40 km/h, oltre al divieto di sorpasso per tutti i veicoli.