Lavori sulla Statale 100 nel Barese, cantieri in zona Gioia del Colle fino al 31 dicembre

Proseguono i lavori avviati da Anas per la manutenzione straordinaria lungo la strada statale 100 “Di Gioia del Colle”. Gli interventi riguardano la manutenzione straordinaria e il ripristino della pavimentazione dei tratti usurati tra Bari e Gioia del Colle (BA).



Per consentire l’avanzamento dei lavori che si svolgeranno in tratti saltuari, saranno attivi restringimenti della carreggiata in entrambe le direzioni tra Bari – (km 4,165) - e Gioia del Colle– (km 42,700). L’ultimazione degli interventi è prevista per le ore 18,00 di giovedì 31 dicembre 2020.