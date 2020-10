Mola investe sulle scuole, lavori anti-Covid in vista della riapertura: "Scongiuriamo doppi turni e didattica a distanza"

Proseguono i lavori nelle scuole comunali molesi, nonostante la pausa imposta dall’ordinanza regionale per le lezioni in presenza. Nei giorni scorsi, il sindaco di Mola, Giuseppe Colonna, insieme ai tecnici degli uffici comunali, ha effettuato un sopralluogo alla Tanzi dove sono terminati i primi lavori di adeguamento e demolizione di tramezzi, modifiche di impianti elettrici e aperture di nuovi accessi che stanno trasformando piccoli e singoli ambienti in aule più capienti e idonee alle prescrizioni Covid-19 per consentire il necessario distanziamento tra gli alunni e mantenere invariato il numero di componenti delle classi.

“Continueremo con i lavori nella scuola elementare De Filippo e grazie al coordinamento dell’ufficio tecnico comunale stiamo programmando ulteriori interventi anche nelle altre scuole che si concretizzeranno nelle prossime settimane durante la pausa natalizia, come ad esempio il rifacimento dei bagni della scuola Media Dante” spiega il sindaco.

L’amministrazione ha stanziato somme per oltre 150mila euro sul bilancio comunale destinate agli interventi sulle scuole. “Grazie a queste attività finanziate interamente con importanti risorse comunali siamo nelle condizioni di scongiurare doppi turni e didattica a distanza, augurandoci che i nostri ragazzi possano tornare al più presto in aula e che l’emergenza pandemica non veda ulteriori aumenti di contagi. A questo proposito rivolgo ancora una volta l’appello ai miei concittadini a indossare la mascherina, mantenere il distanziamento, evitare gli assembramenti, che sono vietati e a rispettare tutte le regole che sono volte a tutelare la salute di tutti”.