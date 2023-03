Lavori Aqp a Sant'Anna: il 9 marzo stop all'erogazione idrica per 10 ore

Una sospensione del servizio idrico di Acquedotto Pugliese è prevista per il 9 marzo nel quartiere Sant'Anna di Bari, per interventi riguardanti valvole idrauliche con l'obiettivo di migliorare la distribuzione in rete.

Lo stop avrà una durata di 10 ore e coprirà la fascia tra le 8 e le 18, interessando via Gentile (nel tratto compreso tra via Michele Quintavalle e la tangenziale), via Michele Quintavalle e la strada complanare ovest del Comune di Bari.

Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo. Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.