Lavori Aqp sulla condotta idrica, il 2 ottobre rubinetti chiusi in alcune zone del quartiere Japigia

Acquedotto Pugliese effettuerà alcuni interventi su una condotta idrica di alimentazione, per consentire al Comune di Bari i lavori di posa in opera della nuova tubazione di fognatura bianca su via Gentile a partire dall’incrocio con via Toscanini verso la tangenziale. "Sarà necessario - spiega Aqp in una nota - sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 2 ottobre 2023 nel quartiere Japigia di Bari, in particolare nelle seguenti strade: via Gentile e traverse fino alla tangenziale, viale Japigia fino all’intersezione con Via Carolina Accolti Gil Salvati, via Carolina Accolti Gil Salvati, via Clinia, via Liside, via Loicano, via Toscanini, via Troisi e via Tenente Cesare Suglia".

La sospensione avrà la durata di 14 ore, a partire dalle 8 di mattina con ripristino alle 22. "Disagi saranno avvertiti - scrive Aqp - esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo. Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi".

I cittadini potranno richiedere ulteriori informazioni tramite i canali di comunicazione predisposti da Acquedotto Pugliese: il numero verde 800 735 735, la sezione del portale web dedicata ai lavori in corso 'Che acqua fa?', e su twitter tramite l'account @AcquedottoP