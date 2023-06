Manutenzione straordinaria della condotta idrica, al lavoro i tecnici Aqp: il 21 giugno rubinetti chiusi a Triggiano

Rubinetti chiusi il 21 giugno in alcune aree di Triggiano. A causa di alcuni lavori eseguiti dai tecnici di Acquedotto Pugliese, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 21 giugno 2023 in via San Giorgio e sulla Strada Provinciale 60 (tra via San Lorenzo e la Strada Statale 16) nel Comune della provincia di Bari. La sospensione avrà la durata di 7 ore, a partire dalle 9 con ripristino alle 16.

I lavori riguardano la manutenzione straordinaria della condotta della Sp 60 di alimentazione primaria alla rete idrica al servizio dell’abitato di Triggiano.

Disagi saranno avvertiti, precisa Aqp in una nota. esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo. Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. Ulteriori informazioni possono essere garantite tramite i canali comunicativi predisposti da Aqp, come il numero verde 800.735.735 e la sezione 'Che acqua fa? Lavori sulla rete' del sito web di Acquedotto Pugliese.