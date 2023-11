Lavori Aqp per un nuovo tronco idrico, il 24 novembre rubinetti chiusi nel Quartierino

Rubinetti chiusi il prossimo 24 novembre nel nella zona 'Quartierino' del quartiere Picone di Bari. "Per consentire l’esecuzione dei lavori - comunica in una nota Acquedotto Pugliese - sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica per la durata di 10 ore, a partire dalle ore 8 con ripristino alle 18".

Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Bari. I lavori riguardano la realizzazione di un nuovo tronco idrico ad integrazione di uno già esistente in via Capruzzi e via Cifarelli.

Le strade interessate dalla sospensione del servizio idrico saranno: via Giuseppe Capruzzi, via Cifarelli, via Albanese, via Ruggero Bonghi, via Salvatore Pietrocola, via Cimmarrusti, vicolo Delle Murge, traversa I via Cifarelli, via Potenza, via Matera, via Colapietro, traversa I via Colapietro, strada San Giorgio Martire e traverse, via Giuseppe Sangiorgi, viale Pasteur, via Martiri d’Avola, via Pietro Colletta, via delle Murge, via Francesco Chieco.

"Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo", sottolinea Aqp.

Per ulteriori informazioni, i cittadini possno consultare i canali predisposti da Acqedotto Pugliese: il numero verde 800735735, l'account Twitter @AcquedottoP e la sezione 'Che acqua fa?lavori sulla rete' del sito www.aqp.it.