Lavori Aqp in via Crisanzio: stop di 10 ore all'erogazione idrica il prossimo 3 maggio

Una sospensione del servizio di erogazione idrica è prevista per la giornata del 3 maggio in via Crisanzio a Bari, per alcuni lavori di Aqp. Lo stop all'acqua interesserà, dalle 8 alle 18, le aree comprese tra l'incrocio con via De Cesare e quello con via De Rossi. Nelle zone limitrofe si potrebbero verificare abbassamenti di pressione.

Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo. Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.