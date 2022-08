Riparata la rottura della condotta Aqp a Japigia: domani riaprirà al traffico via Gentile

Sarà riaperta domattina al traffico via Gentile, nel quartiere Japigia di Bari, dopo i disagi causati ieri dalla rottura di una vecchia conduttura dell'Acquedotto Pugliese. L'impianto di sollevamento di Torre Del Diavolo, spiega Aqp in una nota, è regolarmente in funzione con la condotta più recente.

La rottura è stata "ripresa e sistemata". Nel pomeriggio di oggi sarà completata la chiusura dello scavo. La circolazione stradale, dunque, potrà riprendere regolarmente nella giornata di sabato.