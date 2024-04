Lavori Aqp in viale Japigia: dal 29 aprile al 6 maggio chiuso un tratto della strada

Un tratto di viale Japigia, tra via Archita e via Pitagora, sarà chiuso al traffico dal 29 aprile al 6 maggio, a causa di lavori fognari da parte di Aqp. Il Comue di Bari ha quindi disposto, con apposita ordinanza, lo stop al transito veicolare e il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati del viale, nel tratto compreso tra via Archita e via Pitagora.

Sarà garantito il libero transito, con l’ausilio di movieri, ai mezzi di soccorso, ai residenti e per eventuali passi carrabili e garage.