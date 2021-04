Da largo Albicocca a via Boemondo, in corso la risistemazione delle antiche basole a Bari vecchia

I primi interventi sono in corso a in largo Albicocca, ma seguiranno lavori anche in piazza Mercantile, via Venezia e in via Boemondo. Le antiche 'basole' di Bari vecchia stanno venendo così risistemate per garantire la sicurezza dei passanti, soprattutto nelle aree dove i segni del passato sono maggioramente presenti sulla pavimentazione.

A darne notizia è il presidente del primo Municipio, Lorenzo Leonetti: il progetto di recupero delle strade è stato condiviso con l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso e con i tecnici del settore strade, che stanno portando avanti i lavori con una parte di finanziamento comunale legato proprio alla manutenzione stradale. "In questa attività di manutenzione, risulta fondamentale la collaborazione dei cittadini attivi del quartiere San Nicola affinché ci inviino le dovute segnalazioni" assicura Leonetti.