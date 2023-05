Lavori bloccati sulla Provinciale 231, il caso arriva in Parlamento: "Da 10 anni i cittadini attendono il ponte fra Bitonto e Terlizzi"

"Dal 2013 i cittadini della provincia di Bari aspettano la realizzazione di un ponte sulla Strada Provinciale 231, nel tratto fra Bitonto e Terlizzi. Un’infrastruttura indispensabile per evitare di attraversare il centro città mettendo in pericolo case e monumenti". Lo scrive in una nota Rita dalla Chiesa, deputata di Forza Italia, che insieme ai colleghi deputati pugliesi Vito De Palma, Mauro D’Attis, Andrea Caroppo e Giandiego Gatta ha presentato una interrogazione al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, per sapere "quali iniziative possa attivare per accelerare e terminare finalmente la realizzazione dell’opera".

"La consegna era stata annunciata con grande enfasi per il 2014, ma i lavori sono fermi da anni, nonostante annunci e proclami su nuovi appalti e rifinanziamenti rimasti lettera morta - sottolinea Rita Dalla Chiesa - Le opere incompiute sono un segnale di trascuratezza nei confronti dei cittadini ed evidenziano la poca sicurezza che caratterizza le strade in molte aree del paese. L’area di cantiere del ponte oggi si è trasformata in una discarica a cielo aperto, con cumuli di rifiuti che inquinano le campagne e invadono la carreggiata, assistendo quindi a un progressivo degrado delle parti dell’opera già realizzate. L'inerzia della Città metropolitana di Bari e delle altre amministrazioni competenti ci costringe a portare il caso in Parlamento e all'attenzione del Governo nazionale, nella speranza che possa farsi promotore di iniziative volte allo sblocco di questa lunghissima e ormai inaccettabile vicenda".