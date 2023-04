Continuano i lavori del 'Piano Periferie' nel quartiere San Paolo: in via Beethoven sorgerà un nuovo giardino

"Siamo con i tecnici del Comune qui al San Paolo dove sono iniziati i lavori del piano periferie, siamo su via Beethoven", con queste parole il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha aperto questa mattina la sua diretta facebook direttamente dal cantiere nel quartiere periferico della città. Gli interventi sono partiti con la realizzazione di uno spazio verde fra via Beethoven e via Giaquinto.

"Il Piano Periferie prevede delle opere che sono prevalentemente restringimenti di carreggiata stradale, piste ciclabili, aree pedonali, piccole piazze - spiega il sindaco nel video - Tutto è anticipato da un lavoro da 5 milioni di euro per realizzare la fogna bianca per raccogliere le acqua meteoriche e non avere più fenomeni di allagamento".