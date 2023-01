Mobilità sostenibile e interventi al parcheggio del mercato di via Vaccarella: nuovi cantieri nel Municipio IV di Bari

Lavori per 900mila euro con l'obiettivo di migliorare la mobilità sostenibile nelle aree urbane e suburbane del Municipio IV e deimpermeabilizzare un'ampia porzione del parcheggio del mercato di via Vaccarella a Carbonara: è quanto approvato dalla Giunta Comunale di Bari che ha detto sì al progetto esecutivo di alcuni interventi attesi dai residenti, finanziati nell'ambito della Sisus, ovvero la Strategia integrata di sviluppo urbano sostenibile con fondi della Regione Puglia (asse XII del Programma operativo Fesr-Fse 2014-2020 “Sviluppo urbano sostenibile”).

“L’operazione Sisus nella sua interezza prevede un investimento complessivo pari a 5 milioni di euro suddivisi in diversi interventi - spiega l’assessore comunale ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso -. L’intervento che andremo a realizzare grazie a questa delibera, del valore di 900mila euro, comprende sia la deimpermeabilizzazione dell’area di parcheggio del mercato in via Vaccarella sia una riqualificazione di spazio pubblico, strade e marciapiedi del quartiere Santa Rita, che punta a realizzare un itinerario ciclabile di collegamento fino alla futura stazione del quartiere sulla linea Bari-Bitritto, sia ancora un tratto di pista ciclabile che collega la parte storica con quella nuova di Loseto. Quest’ultimo intervento si frappone tra tre rotatorie, che non sono finanziate dalla Sisus ma dal Pon Metro nell’ambito di un lavoro dell’importo di un milione di euro la cui delibera sarà discussa a breve dalla giunta per poi approdare in Consiglio comunale per avviare le procedure espropriative necessarie ad acquisire i suoli interessati dall’occupazione delle future rotatorie. Tornando ai lavori della SISUS, saranno realizzati insieme a quelli previsti dal Pon Metro attraverso un unico accordo quadro dell’importo di 1 milione e 900mila euro che avrà tre diversi contratti attuativi: uno per la deimpermeabilizzazione del parcheggio, uno per le piste ciclabili a Loseto e Santa Rita e il terzo per le rotatorie di Loseto".

"Abbiamo optato - aggiunge - per questa procedura perché avevamo finanziamenti differenti con tempistiche differenti ma non volevamo privarci sia delle opportunità offerte dalla SISUS, legate a delle scadenze precise, sia dell’intendimento di eseguire le opere nella loro totalità con un unico soggetto esecutore, in modo da minimizzare le criticità che lavori così articolati spesso possono presentare. Stimiamo che i lavori saranno cantierizzati tutti entro l’anno: gli sviluppi saranno legati anche alle procedure espropriative, per cui l’esecuzione delle rotatorie in via Trisorio Liuzzi sarà probabilmente l’ultimo dei cantieri”.

In particolare, i lavori di incremento della ciclabilità previsti dalla delibera si articolano in due sotto interventi: il primo riguarda la realizzazione di un percorso ciclabile di connessione fra l’abitato storico e i nuovi contesti urbani di Loseto lungo la ex s.p.45 (via Valenzano). Il secondo, invece, prevede la realizzazione di una pista ciclabile di attraversamento del quartiere Santa Rita che metta in connessione il centro abitato con la nuova stazione della linea ferroviaria Bari-Bitritto.

I lavori per la deimpermeabilizzazione del parcheggio pubblico a servizio del mercato di via Vaccarella si configurano invece come interventi di riduzione del rischio idrogeologico e di adattamento al cambiamento climatico. L’intervento prevede perciò la sostituzione della pavimentazione esistente, impermeabile, con una nuova completamente drenante limitatamente agli stalli di parcheggio, rispettando le caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture preesistenti, e dei caratteri tipici del contesto locale.Nel corso dei lavori saranno aumentate le aree destinate a verde, con il doppio vantaggio di incrementare la componente vegetazionale sull’area e regolarizzare la fruizione della stessa, eliminando aree libere utilizzate impropriamente come parcheggi. L’intervento si completerà con il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale