Lavori sulla Complanare Sud di Bari, chiusure notturne per i tratti fra Zona Industriale e Modugno

Sulla D94 Complanare sud di Bari (allacciamento A14 Bologna-Taranto/Tangenziale di Bari), per consentire lavori di ordinaria manutenzione, nelle tre notti di martedì 9, mercoledì 10 e giovedì 11 maggio, con orario dalle 22 alle 6, saranno adottati alcuni provvedimenti di chiusura.

In particolare, sarà chiuso il tratto compreso tra Bari Zona Industriale e l'allacciamento con la Tangenziale di Bari, in direzione della Tangenziale/Brindisi/Lecce. Di conseguenza, sarà chiuso anche lo svincolo di Modugno, in entrata verso la Tangenziale.

In alternativa, Autostrade consigliano i seguenti itinerari, per chi è diretto verso la Tangenziale di Bari/Brindisi/Lecce: per chi proviene dalla A14, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Bari Zona Industriale, immettersi sulla SS96 Bari-Altamura verso Bari, fino a raggiungere la Tangenziale; per chi proviene da Modugno, proseguire sulla SP1 Bari-Modugno e poi sulla SS96 Bari-Altamura in direzione di Bari, fino a raggiungere la Tangenziale.

In ulteriore alternativa, chi proviene dalla A14 e da Modugno potrà proseguire sulla Tangenziale di Bari verso Foggia, utilizzare lo svincolo 7/b verso la SS96 Bari-Altamura (direzione Modugno) e uscire verso Brindisi-Taranto, alla rotatoria immettersi alla seconda uscita verso Brindisi-Taranto-Tangenziale, per poi proseguire sulla SS96 Bari-Altamura verso Bari, fino a raggiungere l'uscita verso la Tangenziale di Bari, in direzione Brindisi-Lecce.

Sarà chiuso anche il tratto compreso tra l'allacciamento con la SS16 Tangenziale di Bari e Modugno, verso la A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: per chi proviene dalla SS16 Tangenziale di Bari da Brindisi, utilizzare lo svincolo di uscita 7/B della Tangenziale di Bari, proseguire sulla SS96 Bari-Altamura in direzione Altamura fino allo svincolo di Bari Zona Industriale ed entrare sulla A14 alla stazione di Bari nord; per chi proviene dalla SS 16 Tangenziale di Bari da Foggia, utilizzare lo svincolo di uscita 10/b della Tangenziale di Bari, proseguire sulla SP236 Bari-Bitritto in direzione di Bitritto ed entrare sulla A14 alla stazione di Bari sud.