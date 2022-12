Lavori Autostrade a Bari, annullata chiusura D94 Complanare sud

Autostrade informa che è stata annullata, sulla D94 Complanare sud di Bari, la chiusura del tratto compreso tra la stazione di Bari nord e l'allacciamento con la SS16 Tangenziale di Bari, verso Bari, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, martedì 6 alle 6:00 di mercoledì 7 dicembre. Inoltre, sarà regolarmente aperto lo svincolo di Modugno in ingresso verso la Tangenziale.



Rimane confermata, invece, dalle 22:00 di questa sera, martedì 6, alle 6:00 di mercoledì 7 dicembre, la chiusura dello svincolo di Bari Zona Industriale, in entrata verso la Tangenziale di Bari e in uscita per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo libero di Modugno, sulla stessa Complanare.