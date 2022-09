Al San Paolo un nuovo tronco di fogna bianca: approvato progetto per 3,5 milioni di euro

La Giunta comunale di Bari ha approvato oggi il progetto definitivo ed esecutivo relativo alla realizzazione di un tronco di fogna bianca nel quartiere San Paolo. L’intervento, finanziato complessivamente con 5 milioni di euro dalla Regione Puglia, consentirà l’esecuzione del collettore principale di fogna bianca che partirà dalla confluenza nel canalone Balice, in prossimità della caserma della Guardi di Finanza in viale Europa, per arrivare in viale delle Regioni.

Al nuovo collettore fognario saranno collegati, in particolare su viale delle Regioni, sia la fogna prevista in corrispondenza di via Caposcardicchio sia tutta la rete fognaria delle strade secondarie interessate dal Piano periferie. Attraverso l’approvazione della delibera odierna nei prossimi giorni sarà firmato il primo contratto attuativo, dell’importo di 3,5 milioni di euro, cui ne seguirà un secondo necessario per il completamento degli interventi.

“Abbiamo incrociato questo finanziamento con quello già ottenuto nell’ambito del Piano periferie (circa 7 milioni e 500mila euro) che, nello stesso quartiere, prevede la risistemazione della viabilità con il rifacimento di marciapiedi e strade, la piantumazione di nuovo verde e la realizzazione di un sistema di rotatorie - commenta l'assessore cittadino ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso - ma che non finanzia invece interventi sulla rete di fogna bianca, presente al San Paolo solo in minima parte. In questo modo la riqualificazione in superficie delle strade del quartiere non sarà vanificata dai fenomeni di allagamento che si verificano in occasione di piogge molto abbondanti.O l progetto esecutivo approvato questa mattina ci consentirà di siglare nelle prossime settimane il contratto attuativo relativo all’appalto già espletato di accordo quadro e così di avviare i lavori, che prevediamo possano iniziare entro i primi del mese di novembre. Durante l’esecuzione del cantiere non sarà necessario chiudere al traffico veicolare viale Europa ma basterà restringere alcuni tratti della carreggiata di questa grande arteria stradale”.