I lavori sul lungomare per la fogna bianca da Sant'Anna: "Giunte le condotte, a breve la chiusura del cantiere"

Hanno preso nuovamente il via i lavori di posizionamento delle condotte della fogna bianca che dal quartiere Sant'Anna di Bari giunge sul lungomare cittadino. Gli interventi, in favore dei comparti 1-2, dovrebbero vedere la chisura dello scavo realizzato sulla carreggiata, consentendo il ripristino della viabilità sul lungomare.

Il presidente del Municipio I, Lorenzo Leonetti, spiega che "I lavori riguardanti la realizzazione della vasca di sedimentazione, che prevedono la costruzione di un cassero che successivamente sarà posizionato in loco, continueranno in altra sede così da ridurre i disagi alla viabilità e contestualmente non provocare rallentamenti rispetto al termine dei lavori sulla fogna bianca del quartiere Sant’Anna". I lavori, come ha spiegato il Comune nelle prossime settimane, consentiranno di sbloccare gli interventi di asfaltatura e illuminazione stradale nei comparti 1-2 di Sant'Anna