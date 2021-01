Smottamenti per il maltempo, bonifiche sulla Statale 96 all'altezza di Gravina: al via la manutenzione

Proseguono i lavori di ripristino e bonifica che Anas ha avviato lungo la strada statale 96, nel territorio di Gravina in Puglia. Le avversità climatiche dei mesi scorsi hanno causato degli smottamenti nella zona e per consentire i lavori di bonifica e manutenzione del tratto stradale si rendono necessarie delle limitazioni al transito.

Per consentire la bonifica delle banchine, delle cunette e la sostituzione delle barriere di sicurezza esistenti, è attivo un restringimento della carreggiata, dal km 60,600 al km 62,200, su corsia di marcia. Il transito è consentito sulle corsie di sorpasso, in entrambe le direzioni. Resta attivo, all'altezza dei lavori, il divieto di sorpasso con un limite massimo di velocità di 30 km/h che interesserà tutti gli utenti, esclusi i giorni festivi fino al 30 giugno 2021. Anas, inoltre, procede con i lavori per la manutenzione e la sostituzione dei giunti del cavalcavia di Altamura. Per consentire l’avanzamento delle attività è attivo un restringimento della carreggiata tra i km 81,000 e il km 84,000.