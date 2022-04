Lampioni spenti sul lungomare e disagi per residenti e negozi, a San Giorgio lavori di manutenzione sulla rete elettrica

Lavori in corso, a San Giorgio, per realizzare una nuova rete di distribuzione dell'energia elettrica che risolva il problema dei ripetuti blackout dell'illuminazione pubblica. A darne notizia è il presidente del Municipio 1, Lorenzo Leonetti. "Da tempo - ricorda - i residenti e attività commerciali, lamentavano il cattivo funzionamento dell’impianto di pubblica illuminazione sul lungomare di San Giorgio".

In questi giorni - spiega ancora Leonetti - la ditta incaricata è impegnata su strada detta della Marina e via San Giorgio. "Con questo intervento, stiamo provvedendo alla realizzazione di una nuova rete di distribuzione dell'energia elettrica fatta di un nuovo circuito interrato, un pozzetto d'ispezione per ogni corpo illuminante e un nuovo cablaggio".

Il prossimo intervento programmato nel territorio del Municipio 1, ha annunciato ancora Leonetti, interesserà via Suglia.