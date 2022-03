Proseguono i lavori sul lungomare di Bari: "Pulizia delle basole tra strada e marciapiede" e cantieri fino ad aprile

Proseguono i lavori di riqualificazione della parte pedonale del lungomare di Bari: gli operai, in questi giorni, stanno sistemando le basole poste vicino al marciapiede della porzione di strada intitolata ad "Araldo di Crollalanza, fra largo Giannella e il molo di San Nicola.

"Un intervento necessario - spiega il presidente del Municipio I, Lorenzo Leonetti - per eliminare alcuni avvallamenti e migliorare il deflusso e lo smaltimento delle acque piovane, eseguito da una ditta specializzata ai lavori di tutela in materia di beni culturali. Si tratta di operazioni necessarie in vista del successivo rifacimento dell'asfalto che interesserà, oltre al lungomare, anche Corso Vittorio Emanuele". Numerose le segnalazioni di rallentamenti e code che si creano durante la giornata in corrispondenza del cantiere: " Il disagio, salvo imprevisti, finirà nella prima settimana di aprile" conclude Leonetti.