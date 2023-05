I lavori sul lungomare di Santo Spirito fanno discutere, Picaro (Fdi): "Cantiere in ritardo". Il Comune: "Verifiche e approfondimenti"

E' polemica politica a Santo Spirito per la prima parte del cantiere del nuovo lungomare antistante il port, opera destinata a cambiare radicalmente la fruizione del tratto costiero cittadino con zone pedonali, piste ciclabili e un nuovo assetto dell'illuminazione pubblica e del verde. Il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Michele Picaro, chiede chiarimenti sullo stato dei cantieri che, al momentano, interessano la pedonalizzazione della iniziale del lungomare dal lato della strada costiera che proviene da Palese: "I lavori in corso di riqualificazione e pedonalizzazione del Lungomare antistante il porto di Santo Spirito - dice in una nota - stanno assumendo i caratteri del grottesco”.

Secondo Picaro sarebbero "state sbagliate le quote per posizionare la pavimentazione e quindi a ritardi si aggiungono ritardi. Una beffa le cui conseguenze saranno pagate dalle attività commerciali che, da mesi, si ritrovano davanti un cantiere che doveva già essere rimosso. Senza dimenticare che la stagione estiva è alle porte e, di questo passo, molte attività rischiano di chiudere i battenti. Una situazione per la quale - rimarca l'esponente di Fdi - avevo già chiesto lumi all’amministrazione comunale senza ottenere risposta. Nello specifico, tramite apposita interrogazione, avevo chiesto copia del cronoprogramma lavori ai sensi dell'Allegato VI del Decreto interministeriale 22 luglio 2014, al fine di poter avere contezza dell'andamento, della distribuzione delle spese e dei tempi di realizzazione”.

Il Comune, interpellato da BariToday, spiega che nella giornata del 18 maggio è stato effettuato "un sopralluogo sul cantiere alla presenza del progettista per battere quote e definire aspetti di dettaglio" ed entro in fine settimana dovrebbero arrivare "indicazioni per procedere alla pavimentazione dell’area in oggetto". Si tratterebbe, aggiunge il Comune, di "lavorazioni da eseguire con particolare attenzione poiché le pendenze disponibili sono molto ridotte e dobbiamo evitare di creare problemi agli immobili prospicienti. In merito al cronoprogramma dei lavori abbiamo chiesto - rimarcano - aggiornamento all’impresa esecutrice".